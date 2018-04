Marcelo Oliveira elogia Fred: 'Poderia encaixar no ataque do Cruzeiro'

Depois de demonstrar interesse em Leandro Damião, Marcelo Oliveira fez elogios ao atacante Fred. O treinador afirmou na noite de segunda-feira, durante a premiação Craque do Brasileirão, que o artilheiro do Campeonato Brasileiro se encaixaria bem no time do Cruzeiro que está montando para 2015.

"Existe esse comentário, final de ano, sempre quando acaba o campeonato, se especula muito. Não existe nada concreto em relação a isso, mas é um belíssimo jogador. Acho que se encaixaria não só no Cruzeiro, como em qualquer grande equipe", afirmou Marcelo Oliveira, durante o evento exibido pela Sportv.

Ídolo cruzeirense, Fred foi questionado sobre interesse em se transferir para o time mineiro após a partida do Fluminense, domingo, no Mineirão. Mesmo exaltado pela torcida, o atacante foi diplomático e evitou projetar o futuro. Disse apenas que iria cumprir seu contrato com o time carioca. O vínculo se encerra no fim do ano que vem.

Fred seria grande reforço para o Cruzeiro por causa da disputa da Copa Libertadores. Marcelo Oliveira já falou que pretende fazer ajustes no elenco para contratar atletas mais experientes. "Podemos trocar três ou quatro peças para gerar nova concorrência. Talvez na Libertadores precisemos de jogadores experientes", afirmara, citando apenas Damião como um dos possíveis alvos da equipe.