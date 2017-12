Marcelo Oliveira esboça time do Palmeiras com Edu Dracena titular

O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta segunda-feira, em um Spa em Itu, onde a equipe do Palmeiras está concentrada, o primeiro treinamento onde esboçou um provável time titular tendo como principal novidade a presença do zagueiro Edu Dracena entre os titulares ao lado de Vitor Hugo.

O treino contou com nove jogadores em cada lado apenas. Gabriel Jesus e Matheus Sales, que seriam os outros titulares, ficaram entre os reservas. A formação, que teve rodízio entre os goleiros tinha como time inicial Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca e Robinho; Dudu e Barrios. Os reservas eram formados com João Pedro, Roger Carvalho, Leandro Almeida, Egídio, Matheus Sales, Thiago Santos, Gabriel Jesus e Alecsandro.

Edu Dracena entra no lugar de Jackson, que acabou o ano passado como titular, mas não renovou contrato e acabou retornando para o Internacional.

A atividade desta segunda-feira consistiu na formação de duas equipes que se enfrentavam em uma parte do gramado. Enquanto isso, outros dois times faziam um trabalho em campo onde uma equipe atacava um gol e a outra tinha que marcar em duas pequenas traves.

O time de colete tinha Taylor, Nathan, Rodrigo, Régis, Mouche e Erik. Sem colete era formado por Thiago Martins, Victor Luis, Moisés, Cleiton Xavier, Allione e Cristaldo. O volante Jobson e o auxiliar técnico Alberto Valentim eram coringas e jogavam nas duas equipes.

O Palmeiras continua os treinamentos em Itu até sábado. No dia 20, a equipe alviverde estreia em um torneio no Uruguai contra o Libertad-PAR, em uma competição que contará ainda com o Peñarol e o Nacional, ambos do Uruguai.