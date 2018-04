Marcelo Oliveira exalta campanha 'impecável' do Cruzeiro Com 12 vitórias e um empate em 13 jogos disputados até o momento - entre primeira fase e semifinais -, o Cruzeiro chega à decisão do Campeonato Mineiro embalado. Na última quarta-feira, a equipe garantiu vaga na final contra o Atlético-MG ao bater o Villa Nova por 1 a 0 e confirmar a campanha "impecável" construída na primeira fase da competição.