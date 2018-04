Marcelo Oliveira exalta força do Cruzeiro na bola parada

BELO HORIZONTE - A vitória do Cruzeiro por 5 a 0 sobre o Goiás acabou sendo construída principalmente pela força da equipe nas jogadas de bola parada. Foi dessa forma que a equipe marcou quatro dos cinco gols da partida, disputada no Estádio Independência e válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o poderio no time nesse tipo de lance foi ressaltado pelo técnico Marcelo Oliveira após a partida.

"A bola parada nada mais é que um time que está atuando de maneira envolvente. O adversário acaba fazendo a falta ou joga a bola para escanteio e aí é uma oportunidade real de gol. Sempre comento com os jogadores que eles têm que ir para a área com esse sentimento de fazer o gol", afirmou. "Temos quatro bons cabeceadores e se eles estiverem bem distribuídos na área e a bola chegar na área, a chance de fazermos o gol é grande", completou.

Arrasador, o Cruzeiro abriu 4 a 0 no primeiro tempo diante do Goiás e ampliou a goleada na etapa final. Marcelo destacou que a defesa também teve atuação segura e ressaltou que o adversário possui uma base consolidada.

"Um placar excepcional diante de uma equipe que já tem um trabalho de dois anos e já foi campeã neste ano. Fizemos um resultado surpreendente e merecido no primeiro tempo. No segundo tempo, marcamos apenas um gol, mas ficou de bom tamanho termos feito cinco gols e não termos sofrido nenhum", comemorou.

Após a estreia com goleada, o Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Atlético Paranaense, em Curitiba, na Vila Olímpica do Boqueirão, às 15 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.