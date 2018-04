Marcelo Oliveira joga contra família Para ganhar a vaga de titular no Corinthians vale até contrariar a família. Pelo menos no caso do zagueiro Marcelo Oliveira, que vai ignorar os apelos dos tios e primos são-paulinos e entrar em campo disposto a evitar que o São Paulo marque gols no clássico de domingo. Com um bom desempenho, o jogador espera ganhar de vez a confiança do técnico Tite, que o colocou no lugar de Valdson, que desta vez não será nem relacionado para o clássico. Marcelo Oliveira conta com bom retrospecto, já que nas duas partidas nas quais atuou, contra o Figueirense e o Palmeiras, o time saiu vencedor. Agora o atleta quer, com uma vitória sobre o adversário, ganhar de vez a vaga de titular. "Para mim será minha grande oportunidade de provar que posso ficar no time", disse o zagueiro. Ao mesmo tempo, porém, Marcelo lamentou o fato de entrar em um momento de crise de Valdson, apontado pela torcida como o responsável pela derrota do Corinthians para o Atlético-PR na última rodada. ?Sinceramente não queria entrar em uma situação como essa. Se pudesse escolher, não seria assim, gostaria que fosse em um momento mais tranqüilo?. Marcelo Oliveira garante que sua disposição em ganhar a vaga de titular pode contrariar a família. ?Meu tio e meus primos torcem para o São Paulo?, disse o jogador. Mesmo assim, o jogador promete não aliviar para o adversário.