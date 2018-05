Marcelo Oliveira nega problemas no ambiente do Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira nega que eventuais problemas de relacionamento estejam prejudicando a campanha do Palmeiras. Após a derrota para a Ferroviária, por 2 a 1, no Allianz Parque, a equipe saiu vaiada, e os jogadores não conseguiram encontrar explicações para as oscilações. Neste ano, o Palmeiras ainda não ganhou como mandante: foram duas derrotas (Linense e Ferroviária) e dois empates (São Bento e Santos).

"O anseio do torcedor é o mesmo nosso. Milhões de pessoas querem a vitória, mas não mais do que eu ou dos que estão trabalhando. Acreditamos no elenco, não tem mau ambiente, é tranquilo. Os jogadores estão comprometidos, até os que treinam separado", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a derrota para a Ferroviária.

Para o próximo compromisso, quinta-feira, contra o Rosario Central, pela Libertadores, o treinador tem a expectativa de contar com o retorno de Lucas Barrios, que se recupera de uma lesão muscular. O treinador afirma que os ajustes principais que deverão ser feitos envolvem a parte tática e técnica.

"É ajuste, parte tática e isto compete ao técnico, também. Não fizemos dois jogos seguidos da mesma forma, como no último, em que marcamos melhor, criamos jogadas, e hoje novamente eu não tenho resposta. Se tivesse resposta exata, resolveria rapidamente. O que temos é confiança e bom ambiente para que isso possa mudar rapidamente", afirmou.