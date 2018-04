Marcelo Oliveira põe Bruno Rodrigo para jogar com Dedé

Na final do Campeonato Mineiro, no último domingo, quando o Cruzeiro derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, mas foi vice-campeão por ter perdido o jogo de ida por 3 a 0, a dupla de zaga foi formada por Paulão e Léo. Marcelo Oliveira, no entanto, resolveu tirar os dois do time e apostar em Bruno Rodrigo para jogar ao lado de Dedé nesta quarta-feira.

"Como a gente estava muito envolvido na semifinal e final do campeonato (Mineiro), o Dedé acabou não treinando muito com nenhum deles (os zagueiros do elenco). É convicção do técnico e a gente vai buscar o casamento ideal para se jogar, embora eu esteja muito tranquilo em relação aos jogadores que vieram jogando ao longo do Campeonato Mineiro, tanto o Léo, quanto o Paulão e o próprio Bruno (Rodrigo)", disse Marcelo Oliveira, adiantando que é um teste para ver qual zagueiro forma a melhor dupla com Dedé. "Vamos observar o casamento desta primeira escalação."