Marcelo Oliveira poupa Marquinhos e relaciona Gabriel Xavier no Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira definiu os relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o Mamoré, nesta quarta-feira, com duas novidades. Ele poupou o atacante Marquinhos e convocou o meia Gabriel Xavier, que vinha recebendo poucas oportunidades na equipe. A partida é atrasada da oitava rodada do Campeonato Mineiro.