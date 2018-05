Marcelo Oliveira prepara time para maratona de jogos

O Palmeiras retoma os treinamentos nesta segunda-feira e o técnico Marcelo Oliveira terá com uma das principais preocupações definir o esquema para poupar jogadores nas próximas partidas. O time terá de disputar três partidas em nove dias e, para piorar, a distância que terá de percorrer para cumprir os compromissos contribui para aumentar ainda mais o desgaste dos atletas. Por esse motivo, ele dará prosseguimento ao plano de poupar alguns jogadores.

Quarta-feira, contra o Oeste, em São José do Rio Preto (cerca de 450 km da capital), é possível que Arouca e Zé Roberto joguem. Eles não participaram da partida contra o São Bento e fizeram recondicionamento físico nos últimos dias. Mas, se atuarem no meio da semana, não devem encarar o Linense, sábado, no Pacaembu. Isso porque no dia 16 o Palmeiras terá de jogar no Chile, contra o Universidad de Chile, ou no Uruguai, contra o River Plate, na estreia na Libertadores.

Robinho, Jean e Barrios são outros jogadores que devem entrar no rodízio. Já Leandro Almeida foi barrado por deficiência técnica. O volante Gabriel, já em condições de voltar após se recuperar de grave contusão, será reinserido na equipe aos poucos.

VOLTA À ARENA

O Palmeiras deverá ter casa cheia na volta ao Allianz Parque, no sábado, às 17h, contra o Linense. Os ingressos para um dos setores da arena, o Gol Norte, estão esgotados desde a tarde deste domingo. Foram vendidos os 8.500 ingressos para setor, todos para integrantes do Avanti, programa de sócio-torcedor do clube.

Nesta segunda-feira, a partir das 10h, todos os torcedores terão acesso aos bilhetes ainda disponíveis, com preços entre R$ 110 e R$ 180.

A partida contra o Linense será a primeira do Palmeiras em se estádio este ano, pois o gramado está passando por reforma. Por isso o jogo com o São Bento foi no Pacaembu. Os administradores da arena garantem que o gramado estará totalmente apto para o jogo de sábado.