Marcelo Oliveira procura por 'novo Gabriel' no Palmeiras

Sem poder contar com o volante Gabriel, que sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não joga mais nesta temporada, o grande desafio do técnico Marcelo Oliveira nos próximos dias é definir quem será o novo titular da equipe do Palmeiras e responsável por ajudar Arouca na marcação no meio de campo. Andrei Girotto, Amaral, Cleiton Xavier e Zé Roberto disputam a vaga.

O mais cotado, até pelas preferências que o treinador tem demonstrado nos jogos e treinos é Andrei. Ele foi, inclusive, quem entrou no lugar de Gabriel durante a partida contra o Atlético-PR, quando o jogador sofreu a lesão. Amaral também pode ser testado, entretanto parece atrás na briga.

Caso o treinador resolva escalar um time mais ofensivo, ele pode recuar Robinho, como Oswaldo de Oliveira fez em alguns jogos no Campeonato Paulista e com isso dar uma nova oportunidade para Cleiton Xavier ou Zé Roberto. A vantagem neste esquema é a possibilidade de poder efetuar trocas de posições entre os atletas sem que seja necessário fazer substituição já que tanto Zé Roberto como Cleiton também podem atuar como segundo volantes.

O encarregado em substituir Gabriel começa a ser escolhido na quarta-feira, quando o elenco se reapresenta após dois dias de folga. O time volta a campo no domingo para encarar o Cruzeiro, em Minas Gerais.