Marcelo Oliveira quer manter regularidade no Cruzeiro Em 2013, o Cruzeiro faz uma campanha irrepreensível em termos de números. Apesar da perda do título do Campeonato Mineiro para o rival Atlético, o time celeste só perdeu uma vez nesta temporada - justamente na primeira partida da final do Estadual. Contando com a Copa do Brasil, onde a equipe já está na terceira fase, são 16 vitórias, um empate e uma derrota até o momento.