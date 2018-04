Marcelo Oliveira relaciona 22 nomes e confirma o Cruzeiro

Marcelo convocou os mesmos 19 nomes que levou para a Venezuela, na vitória por 2 a 0 sobre o Mineros pela Libertadores, mais o zagueiro Manoel, o volante Bruno Edgar e o atacante Riascos. Tudo para tentar recuperar a liderança do Mineiro, hoje nas mãos da Caldense, que tem 18 pontos. O Cruzeiro tem 17, mas com um jogo a menos.

Apesar da lista de relacionados, Marcelo ainda não anunciou qual será a escalação que entrará em campo no domingo. A tendência, no entanto, é que ele repita o time que venceu o Mineros, com: Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Mena; Willian Farias, Henrique e De Arrascaeta; Marquinhos, Alisson e Leandro Damião. O uruguaio De Arrascaeta já avisou que pretende jogar, apesar do cansaço.

"Estou pronto e com muita vontade de jogar mais um clássico, uma partida tão importante contra o rival. O fundamental é ganhar, para reassumirmos a liderança do Estadual. Somos líderes, dependemos só da gente na Libertadores e temos que buscar isso também no Campeonato Mineiro", declarou.

O meia pediu que o time tenha uma atuação melhor do que diante do Mineros, quando apesar da vitória foi criticado até pelo próprio treinador. "Não fizemos uma boa partida na Libertadores, mas o importante é que ganhamos e agora é tratar de melhorar muita coisa para a próxima partida. Temos que nos movimentar muito para dificultar a trabalho de marcação do América-MG."

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direitos: Ceará e Mayke

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo, Manoel e Paulo André

Laterais-esquerdos: Gilson e Mena

Volantes: Bruno Edgar, Charles, Henrique e Willian Farias

Meias: Alisson e De Arrascaeta

Atacantes: Henrique Dourado, Joel, Judivan, Leandro Damião, Marquinhos e Riascos