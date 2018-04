Marcelo Oliveira treina e deve jogar pelo Corinthians

O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira treinou nesta sexta-feira e pode ser a novidade do Corinthians para a partida de domingo contra o Botafogo, às 16 horas, no Pacaembu. Se confirmado, o jogador ganhará a vaga do zagueiro Diego, improvisado na posição.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Afastado desde a vitória sobre o São Paulo em 21 de junho, com um contusão no joelho, Marcelo Oliveira é a esperança de Mano Menezes para acabar com os problemas na lateral-esquerda. Desde a venda de André Santos para o Fenerbahce, o treinador já escalou Diego, Marcinho e Bruno Bertucci na posição, mas nenhum agradou.

Outro atleta a treinar normalmente nesta sexta-feira foi o atacante Souza, afastado desde a partida contra o Náutico, no início de agosto, também com uma lesão no joelho.

Como os dois jogadores não estão em plenas condições físicas, Mano Menezes deve iniciar a partida apenas com um deles. O mais provável é que a vaga fique com Marcelo Oliveira. Henrique e Bill são as outras opções no ataque, além de Jorge Henrique e Dentinho, confirmados.