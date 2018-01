Marcelo Oliveira vê G-4 como objetivo do Palmeiras no 1º Turno

Restam apenas três rodadas para o término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o técnico Marcelo Oliveira definiu que acabar a primeira parte da competição no G-4 é o principal objetivo da equipe do Palmeiras neste momento. O treinador gosta de trabalhar com mini metas e essa é a nova a ser alcançada pelos jogadores.

A missão de ficar entre os quatro primeiros não é das mais complicadas. Dependendo dos resultados da rodada, o Palmeiras já pode voltar para o G4 na rodada deste final de semana. Precisa vencer o Cruzeiro e torcer por um tropeço do Fluminense. Dependendo do que acontecer no jogo da equipe carioca contra o Avaí, em Santa Catarina, em partida que será realizada neste sábado, o Alviverde saberá qual resultado terá de torcer no confronto entre Atlético-PR x Sport, que jogam domingo, às 11h.

"Não temos meta interna definida, mas sim o que é possível que façamos. O grande objetivo é entrar entre os quatro primeiro, mas não depende de nós. Temos de ganhar os três jogos e observar o resultado dos outros. Seria muito importante estar entre os quatro na virada para começar bem o segundo turno", disse o treinador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois do jogo com o Cruzeiro, no Mineirão, o Palmeiras encara o Coritiba, no Couto Pereira, e se despede da primeira fase contra o Flamengo, no Allianz Parque. Por causa da proximidade entre as duas partidas, o elenco palmeirense viaja no sábado para Belo Horizonte e, após o jogo, viaja direto para Curitiba e só retorna para São Paulo na quinta-feira.