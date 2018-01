Em evolução, Marcelo Oliveira vê Palmeiras com sua cara

Desde que chegou ao Palmeiras, o técnico Marcelo Oliveira faz questão de lembrar do trabalho feito por Oswaldo de Oliveira no comando da equipe. Mas com o tempo, o comandante palmeirense parece que conseguiu dar sua cara ao time alviverde e ele mesmo admite que já vê um elenco um pouco diferente em suas mãos.

“As perspectivas são boas. Temos um grupo equilibrado e precisávamos montar um time, que está sendo montado. No último jogo, fiquei satisfeito com o equilíbrio da defesa e do ataque. É um processo de crescimento e a base do Oswaldo foi importante, mas agora estamos caminhando para montar o time da forma que eu gosto, mais agressivo, criando muito e recompondo rápido”, explicou o treinador.

De fato, o Palmeiras nas mãos de Marcelo Oliveira tem ficado menos com a bola no pé, mas finalizado mais. Quando chegou ao clube, o treinador pegou o time próximo da zona de rebaixamento. Conseguiu colocá-lo em terceiro lugar na tabela e classificado para as oitavas da Copa do Brasil.

“A disputa pelo título é grande, mas vamos evoluindo e tem muitos jogos no campeonato ainda. A equipe vem crescendo e aceitando a proposta que temos. Sem preguiça e vergonha de correr atrás”, completou o técnico.

O embalado Palmeiras volta a campo neste domingo, às 11h, para encarar o Atlético-PR, no Allianz Parque, em uma arena lotada, já que todos os ingressos para a torcida palmeirense foram vendidos antecipadamente.