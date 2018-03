Marcelo Oliveira volta a treinar com bola no Corinthians

Recuperado de grave lesão no joelho esquerdo, o volante Marcelo Oliveira já treina com bola no Corinthians e passa a ser mais uma opção para o técnico Mano Menezes escalar o meio-de-campo do Corinthians na seqüência da Copa do Brasil e da Série B. Marcelo Oliveira já tinha começado a participar de atividades físicas na semana passada. O jogador, que era titular quando se machucou no ano passado, espera conquistar a confiança de Mano Menezes. "Volto em outra situação, com novos jogadores e um time cada vez mais embalado. É óbvio que terei que provar novamente, mas vou fazer por merecer uma vaga entre os titulares", afirmou.