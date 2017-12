Marcelo Passos suspenso por 80 dias O meia Marcelo Passos, do Paraná, vai ficar 80 dias afastado dos gramados. Ele foi suspenso por 120 dias, nesta segunda-feira à noite, pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de doping, mas teve um terço (40 dias) da pena convertida em ação social. O exame do jogador, realizado após o empate por 1 a 1, contra o Palmeiras, em São Paulo, deu positivo para a substância anfrepamona - moderadora de apetite que atua também como um estimulante. Como Marcelo Passos cumpriu preventivamente 11 dias de suspensão até ontem, terá de ficar mais 69 dias sem jogar. Ou seja, vai desfalcar o Paraná nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Após o resultado do julgamento, o semblante do meia era de abatimento. Ele chegou a chorar nos corredores do plenário, mas não se esqueceu de agradecer o apoio do técnico do Paraná, Paulo Campos, que viajou ao Rio para depor como testemunha, e a defesa de Itamar Luiz Monteiro Côrtes. "É até difícil falar neste momento. Ficar um dia fora do futebol não é mole, ainda mais para quem gosta da profissão. Jamais vou esquecer o carinho do treinador e do advogado", declarou Marcelo Passos, que não teve a passagem custeada pelo Paraná. Ele veio de ônibus ao Rio com o próprio dinheiro. O jogador admitiu o uso do medicamento sem comunicá-lo aos médicos do clube. "Houve falta de experiência. Comprei o remédio de uma funcionária de uma farmácia de manipulação, em Santos. Tomei sem nenhuma intenção de me recondicionar fisicamente", declarou Marcelo Passos, que tem 13 anos de carreira e já atuou em Santos, Flamengo, Paraná e no exterior. O técnico do Paraná, elogiado por auditores da 1ª Comissão durante o julgamento, disse que confiava no caráter do atleta, a quem pediu a contratação a poucos dias do término de inscrição, estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Brasileiro. "Acho que o Marcelo conseguiu um bom resultado. Parabenizo a justiça desportiva, que vem moralizando o futebol brasileiro", declarou Paulo Campos, que, se continuar no comando da equipe paranaense na próxima temporada, vai pedir a prorrogação do contrato do jogador.