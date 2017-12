Marcelo Peabiru é a opção do Coritiba Para tentar corrigir os problemas de ataque, o técnico do Coritiba, Cuca, deve optar por Marcelo Peabiru na partida deste domingo, às 18h10, contra a Ponte Preta em Campinas (SP). O jogador estava em Curitiba e foi chamado para se unir à delegação. Ele pode fazer dupla com Caio, que originariamente é meia, saindo Alexandre. O meia Marquinhos cumpre suspensão, enquanto o zagueiro Reginaldo Nascimento retorna. Mas outras alterações podem ser promovidas, como a entrada do lateral Ricardinho e do meia Rodrigo Mancha. Tudo porque o time não vence há três rodadas. "Tem coisas boas, mas não estou contente com muita coisa na equipe", disse o técnico. "Não adianta jogar bem, tocar mais a bola, ter mais escanteios, mais posse de bola e não haver objetividade." De bom para o técnico a indefinição sobre o futuro do lateral Rafinha, que tinha anunciado a despedida há duas rodadas. Sem o depósito de R$ 14,5 milhões pelo Schalke 04, da Alemanha, ele não foi liberado e deve jogar neste domingo.