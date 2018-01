Marcelo quer o Atlético-MG "marcador" O Atlético-MG enfrenta nesta quinta-feira, às 20h30, o Paraná, no Estádio Independência, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o time alvinegro jogue em casa, onde tem aproveitamento de 86%, o técnico Marcelo Oliveira recomendou aos jogadores precaução e uma atenção especial com o meio-campo paranaense. ?A gente precisa marcar melhor para depois jogar?, alertou o treinador, que demonstrou insatisfação com as últimas falhas de marcação da equipe. ?Temos de ter a precaução quando estivermos sendo atacados, marcar bem, marcar melhor do que nós estamos marcando, e sem deixar de impor a nossa condição de estar jogando em casa e necessitar da vitória.? No treinamento desta quarta-feira, no CT de Vespasiano, Marcelo confirmou a escalação de Márcio Araújo no meio-campo alvinegro, deixando Renato no banco. O meia Lúcio Flávio lembrou que o time paranaense vem de um grande resultado - goleou o Internacional na última rodada por 4 a 0 - e também recomendou cautela. ?Temos de nos cuidar porque o nosso objetivo é nos manter entre os cinco primeiros.? Com 61 pontos, o Atlético-MG está na briga por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem. O Paraná soma 52 pontos.