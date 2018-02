Marcelo quer Ronaldinho jogando ao seu lado no Real Madrid

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, defendeu o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, do rival Barcelona, e admitiu que contrataria o brasileiro para a sua equipe. Marcelo, ex-Fluminense, acredita que Ronaldinho Gaúcho logo voltará a mostrar seu melhor futebol. "Contrataria Ronaldinho Gaúcho porque é um dos melhores do mundo. Está passando por uma fase complicada, mas tem muitos gols e muito futebol para dar", afirmou. O lateral se recusou, desta forma, a entrar na troca de provocações entre o diretor esportivo do Real, Pedja Mijatovic, e jogadores do Barcelona como Víctor Valdés e Deco. "Quando jogava no Brasil, via sempre as partidas do Real Madrid contra o Barcelona. Agora começaram a falar muito, mas eu não farei isso, porque só quero jogar. Seria muito importante para mim", reconheceu.