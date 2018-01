Marcelo Ramos deve desfalcar Corinthians O atacante Marcelo Ramos corre sério risco de ficar fora da estréia do Corinthians no Campeonato Paulista, quarta-feira, às 15h30, em Sorocaba, diante do Atlético. E o motivo é dos mais inusitados. O clube, que aguarda a chegada do atestado liberatório do jogador, tem até segunda-feira para registrá-lo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mas, terça-feira é feriado no Rio (Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade) e a entidade vai "emendar". Inconformada, a diretoria corintiana vai tentar persuadir os responsáveis pelo departamento de registro a abrir exceção e receber a documentação. O diretor-técnico do Corinthians, Roberto Rivellino, que está em Extrema-MG ao lado da delegação, se recusou a comentar o assunto. Se a iniciativa corintiana não tiver sucesso, Marcelo Ramos será o segundo jogador contratado no início da temporada que não estará à disposição do técnico Juninho Fonseca para a estréia por causa de problema burocráticos. O primeiro foi o volante colombiano Freddy Rincón. Sem visto de trabalho, teve de voltar ao seu país a fim de regularizar a situação, mas perdeu o prazo de registro. Diante dos desfalques desses dois jogadores, considerados titulares, Juninho deve escalar Fabrício no meio-de-campo e Samir na frente. "Fico feliz pela possibilidade de poder jogar. Ainda mais que a chance vem sem que nenhum companheiro tenha se machucado", afirmou o meia-atacante, que veio do Vitória para o Corinthians.