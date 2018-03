Marcelo Ramos diz que já está 100% Quem apareceu na sala de imprensa após o treinamento do Corinthians foi o atacante Marcelo Ramos. Observação: o espaço para os repórteres no Parque São Jorge se resume, atualmente, a pouco mais do que uma sala realmente. O repórter da Agência Estado decidiu acompanhar o treino em uma das extremidades do gramado (do lado de fora das grades) e foi advertido por um dos seguranças: "Repórter, só naquele cantinho." Voltando a Marcelo Ramos, o atacante não economizou entusiasmo ao dizer que está preparado para assumir a função de principal finalizador. "Em todas equipes pelas quais eu passei, marquei muitos gols. Aqui não vai ser diferente." O atacante sofreu fratura na fíbula da perna esquerda e ficou afastado 70 dias. Recuperou-se da contusão e se diz totalmente em forma - "estou 100% clinica e fisicamente" - e agora só espera ganhar ritmo de jogo. Por ele, já atuava no domingo contra o Paysandu, no Pacaembu. "Para eu ganhar ritmo, tenho de jogar. E se o Oswaldo confiar em mim, estou pronto."