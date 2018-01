Marcelo Ramos está liberado para jogar O atacante Marcelo Ramos está liberado para jogar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu hoje a documentação que desvincula o atleta do Sanfrecce Hiroshima, clube japonês que defendeu em 2003. Assim, Juninho Fonseca ganha outra opção para a formação do ataque. Se a intenção do treinador for mantida, Marcelo será titular já na partida contra o União Barbarense. A diretoria tenta amanhã inscrevê-lo na Copa do Brasil. A estréia do Corinthians na competição está marcada para o dia 4, em João Pessoa, contra o Botafogo.