Marcelo Ramos está perto do Corinthians A apresentação do goleiro Fábio Costa, nesta quarta-feira pela manhã, no Parque São Jorge, deve ter uma surpresa. Nesta terça-feira à noite, os dirigentes do Corinthians acertavam os últimos detalhes da contratação do atacante Marcelo Ramos, ex-Palmeiras e Cruzeiro. O assunto era tratado em sigilo, mas é grande a possibilidade dele ser apresentado ao lado do ex-goleiro santista e do também atacante Régis Pitbull. Até o último fim de semana, a primeira opção ofensiva ainda era Alex Mineiro, do Atlético-PR. Porém, a confusão na qual se tornou sua liberação, associada às declarações dadas pelo atleta aos jornais mineiros, na qual simplesmente repetia ao Atlético-MG o discurso que apresentava aos cartolas paulistas, inviabilizaram a negociação. Alex está descartado.