Marcelo Ramos promete gols no Corinthians O baiano Marcelo Ramos foi o terceiro jogador a ser apresentado hoje pelo Corinthians. O ex-atacante do Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Bahia e que estava no Sanfrecce Hiroshima, do Japão, na última temporada, chegou atrasado mas ainda pode ser abraçado pelos torcedores ao lado de Fábio Costa e Régis Pitbul, no gramado do Parque São Jorge. Marcelo Ramos sabe que foi contratado para ser o goleador que o time não tinha desde a saída de Liédson e prometeu assumir a responsabilidade: ?Mais do que nunca tenho que ser o matador que o time precisa. Se não tiver condições de jogar no Corinthians, então deveria ir para um time pequeno?, disse o atacante que assinou contrato de um ano.