Marcelo reconhece atuação ruim e pede Cruzeiro 'combativo'

O técnico Marcelo Oliveira admitiu que o Cruzeiro não mereceu sorte melhor no último domingo, quando perdeu por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele avaliou que o único gol da partida, marcado por Geuvânio, surgiu de uma falha da sua equipe, que depois não teve forças para reagir.

"Jogamos contra um adversário muito qualificado e não conseguimos marcar bem nesse jogo. Até que no primeiro tempo houve um equilíbrio, nós chegamos algumas vezes em bons contra-ataques que resultaram em cruzamentos, mas que não foram chances claras de gol. Mas o Santos, em um erro nosso, conseguiu o gol e isso deu muita força para eles. No segundo tempo, nós tivemos que sair para o jogo e eles aproveitaram bem os espaços, tendo um volume de jogo alto e até oportunidade de fazer mais gols. Foi um resultado justo. Agora temos que absorver essa derrota e saber que ainda temos uma longa jornada pela frente no Brasileiro”, avaliou.

Ainda sem pontuar e na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro agora volta as suas atenções para a Copa Libertadores, pois na próxima quinta-feira vai enfrentar o River Plate, na Argentina, no jogo de ida das quartas de final. E Marcelo destacou a necessidade do time ser mais combativo em Buenos Aires.

"Na quinta-feira temos que ser diferentes no espírito combativo, na competitividade e também teremos que atacar mais. A gente pensa em fazer isso nesse jogo. Agora já temos resolvida a questão e sabemos que iremos enfrentar o River, que é um clube tradicionalíssimo e de muitas conquistas. O time deles é qualificado e temos que ser mais eficientes na prática”, declarou.

Para o treinador, o time precisa repetir o nível de atuação do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na última quarta-feira, diante do River Plate.

"Nos já temos uma receita e que foi usada no jogo contra o São Paulo, quando fomos absolutamente combativos, organizados e jogamos bem com e sem a bola. Fizemos aquilo que tínhamos que fazer e tentamos repetir isso hoje (domingo), mas infelizmente não deu certo. Espero que na quinta-feira seja uma história bem diferente”, completou.