Marcelo Salas é operado no Chile O atacante chileno Marcelo Salas foi operado neste sábado de uma lesão no joelho direito. Salas preferiu passar pela cirurgia no Chile, pois considerou que a proximidade com seus familiares contribuirá bastante para a sua recuperação. Salas joga atualmente pela equipe da Juventus, de Turim. O jogador foi operado pelo médico da seleção chilena, Fernando Radice, que usou a técnica da artroscopia para corrigir a ruptura do menisco externo do joelho direito. A recuperação de Salas, segundo o médico, será de cinco semanas.