Marcelo Salas vai desfalcar o Chile A seleção do Chile ganhou um problema a mais para a partida de logo contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante Marcelo Sallas, um dos mais experientes da equipe e esperañça de gol para o torcedor chileno, sofreu uma contratura muscular e foi vetado pelo departamento médico. O técnico Nelson Acosta vai escalar Eduardo Rubio no lugar. Com a ausência de Salas, a equipe chilena que entra em campo logo mais às 16 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, terá Tapia; Rojas, Fuentes, Contreras e Alvarez; Meléndez, Maldonado, Tello e Pizarro; Rubio e Pinilla. Segundo colocado na tabela de classificação, o Brasil precisa vencer para garantir sua vaga no Mundial do ano que vem. O Chile, por sua vez, precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga na Copa.