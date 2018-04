Marcelo: 'Sempre soube que teria minha oportunidade no Real'

O lateral brasileiro Marcelo, do Real Madrid, falou nesta quarta da mudança que atravessa após as chances dadas pelo técnico alemão Bernd Schuster e admitiu que "sempre" soube que chegaria sua "oportunidade". Além disso, o jogador revelado no Fluminense recordou que teve poucas oportunidades com o técnico italiano Fabio Capello e que chegou a ter cogitado o seu empréstimo para outra equipe. "A última vez que compareci a uma entrevista coletiva me falaram que jogava pouco, situação que por sorte passou. No fundo sempre soube que chegaria minha oportunidade e agora estou podendo mostrar meu trabalho no gramado", declarou. "Desde que assinei com o Real Madrid, sempre sonhei em jogar e me ver no Santiago Bernabéu. Sabia que um dia isto ia chegar e agora só quero ter continuidade e que as coisas saiam bem para mim e para a equipe", disse. Marcelo também teceu elogios a Roberto Carlos, que por muitos anos foi o titular absoluto da lateral-esquerda do Real e que afirmou que a posição estava em boas mãos com o jovem jogador. "Roberto Carlos continua sendo o maior para mim. É uma grande felicidade para mim que diga estas palavras tão bonitas. É uma pessoa incrível e sabe muito de futebol", declarou. Após ganhar a confiança de Schuster e tomar posse da lateral-esquerda, o próximo sonho de Marcelo é "marcar um gol no Santiago Bernabéu diante da torcida."