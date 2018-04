Marcelo será improvisado na lateral do Atlético-PR Jogador mais jovem do elenco do Atlético Paranaense, o atacante Marcelo ganhará uma chance como titular na partida contra o Serrano, no sábado. O jovem de 18 anos será improvisado pelo técnico Antônio Lopes na lateral direita, na partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.