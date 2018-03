Marcelo Silva acerta com o Spartak O volante Marcelo Silva, de 26 anos, firmou contrato de três anos para defender o Spartak, de Moscou. O ex-jogador santista participou hoje dos treinamentos e deve ser escalado para defender o atual campeão do país diante do Torpedo-ZIL, também de Moscou, pela Liga Russa. Agora são sete os brasileiros atuando na Primeira Divisão do futebol russo.