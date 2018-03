Marcelo Silva: mais longe do Santos Não houve acordo para a renovação de contrato do volante Marcelo Silva, que pode estar com seus dias contatos na Vila Belmiro, uma vez que seu vínculo com o clube termina dia 22. O jogador não concordou com a proposta salarial oferecida pela diretoria santista, que já se mostra pessimista quanto à sua permanência. Segundo informou o gerente de futebol, Ílton José da Costa, o volante pediu um valor considerado bastante elevado para as condições financeiras do clube, que ainda melhorou em 25% sua proposta, sem que chegasse a um consenso. O atleta não foi localizado nesta quarta-feira para falar da negociação. O que se comenta na Vila Belmiro é que o volante pode ir para o Atlético-MG, com a provável transferência de Gilberto Silva para o futebol europeu. Ele pode estar na mira do técnico Geninho, que já o conhece muito bem. Por outro lado, a assessoria de imprensa do Santos informou que o lateral Rubens Cardoso deverá permanecer emprestado ao São Caetano até 2 de agosto. Conforme o acordo feito com o clube do ABC, após esta data, o jogador deverá retornar à Vila. A renovação do empréstimo foi acelerada em razão da possibilidade do São Caetano chegar à final da Taça Libertadores da América, que termina no fim deste mês.