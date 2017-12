Marcelo sonha em derrotar o Fla domingo O atacante Marcelo, do Fluminense, terá a oportunidade de enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e disse hoje que sempre joga bem contra o adversário. Atuará ao lado de Alessandro no ataque tricolor. Contundido, Romário vai desfalcar a equipe. "Sempre tive sorte contra o Flamengo, desde a categoria de base. Está mais do que na hora de vencê-los", afirmou Marcelo, referindo-se às duas derrotas para o rival durante a disputa do Campeonato Carioca. Hoje, o treinador Ricardo Gomes descartou a possibilidade de colocar na equipe titular as quatro estrelas do Fluminense (Ramon, Edmundo, Romário e Roger) no clássico contra o Flamengo. "De jeito nenhum. Só vou escalá-los quando sentir que os quatro estão bem fisicamente e tecnicamente". O gerente de Futebol do Fluminense, Paulo Angioni, acertou hoje sua transferência para o Corinthians.