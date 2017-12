Marcelo Teixeira anuncia candidatura Marcelo Teixeira anunciou nesta sexta-feira que será candidato à reeleição como presidente do Santos. Hora antes, o desembargador da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça, Theodoro Guimarães, suspendeu a tutela antecipada concedida pelo juiz da 2ª Vara Cível de Santos, Ramon Mateo Júnior, que impossibilitava sua candidatura. O dirigente revelou que esse não foi o único motivo de sua decisão. "Houve uma pressão muito grande por parte do nosso grupo de trabalho e vi que havia o risco de que a comissão técnica e jogadores importantes não permanecessem no clube se eu não continuasse", explicou. No final da tarde de quinta-feira, Marcelo Teixeira teve uma reunião com a comissão técnica e com o elenco santista. Nesse encontro, garantiu a permanência de Leão e de jogadores como Fábio Costa e Léo em 2004. "Senti que eles deixariam o clube se eu não continuasse o trabalho e esse foi um fator que pesou", contou o presidente. A eleição marcada para o dia 6 de dezembro estava suspensa por decisão do juiz Ramon Mateo Junior, que considerou ilegal sua realização com base no novo estatuto do Santos, aprovado recentemente pelos conselheiros quando o Código Civil determina que a aprovação seja por assembléia de associados. A mesma decisão tinha considerado Marcelo Teixeira inelegível, pois o estatuto anterior impedia a segunda reeleição do presidente.