Marcelo Teixeira dá recado a santistas Que a torcida do Santos, apesar da ânsia por títulos, aprenda a ter paciência. O presidente Marcelo Teixeira - um advogado de 37 anos, reitor da Universidade Unisanta, - não vai mais colocar a mão no bolso para trazer grandes estrelas, "a não ser que surja uma grande oportunidade". Ele aposta no sucesso de jovens revelados no clube, dos quais a maior expressão é o meia-esquerda Diego, 16 anos, titular da Seleção Brasileira em sua categoria. Iniciando sua terceira gestão como presidente do Santos (as outras foram em 1992/93 e 2000/01), Marcelo está particularmente concentrado em modernizar e profissionalizar o clube. Leia mais no Jornal da Tarde