Marcelo Teixeira é reeleito no Santos Marcelo Teixeira comandará o Santos por mais dois anos. Neste sábado, a chapa "Rumo Certo", da situação, venceu a eleição do Conselho Deliberativo e nomeará Teixeira presidente do clube na primeira quinzena de janeiro de 2002. Compareceram às urnas 19% do total de associados com poder de voto. Dos 1.954 votos válidos, 1.083 foram para a situação, e 871 para chapa "Resgate", da oposição. Após abraçar Fernando Silva, o candidato derrotado, Teixeira disse que o Santos agora "é o time do novo milênio". Nos próximos 10 dias, o Conselho Deliberativo do Santos escolherá sua mesa diretora.