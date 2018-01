Marcelo Teixeira é reeleito no Santos Marcelo Teixeira foi reeleito neste sábado à noite para o seu 4º mandato consecutivo na presidência do Santos - também já esteve no cargo uma outra vez, no começo da década de 90. E ele prometeu fazer uma reunião neste domingo mesmo para definir o novo técnico do time e pensar nos reforços para a temporada 2006. Na eleição deste sábado, Marcelo Teixeira recebeu 1.335 votos e bateu o candidato da oposição, Paulo Schiff, que teve 748. O clima foi de tranqüilidade nas eleições santistas e, quando o vencedor foi anunciado, após a apuração de todos os votos, Paulo Schiff tratou de cumprimentar Marcelo Teixeira, avisando que irá ?fiscalizar a sua administração, mas estará torcendo pelo sucesso do presidente.? Após a vitória, Marcelo Teixeira disse que agora não existe mais situação e oposição dentro do clube. ?O que queremos é ver o Santos unido?, discursou o presidente, que fica no cargo até o final de 2007. Na reunião já marcada com a diretoria para este domingo, Marcelo Teixeira pretende escolher o novo técnico do time. O sonho santista é Vanderlei Luxemburgo, mas ele ainda não definiu seu futuro após a demissão do Real Madrid.