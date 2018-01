Marcelo Teixeira faz pesquisa eleitoral As eleições no Santos, que devem acontecer em dezembro, já movimentam o clube. Tanto que, o grupo político que está no poder atualmente fez uma pesquisa para guiar seus passos. O objetivo da situação é saber qual o percentual de conselheiros pretende votar no atual presidente, Marcelo Teixeira, ou em algum candidato apoiado por ele. Os resultados são mantidos em sigilo, mas animam o pessoal da situação e têm sido usados para convencer Marcelo Teixeira a disputar a reeleição. Ele ainda não decidiu se vai se candidatar, mas é bem provável que aceite o desafio. O curioso é que o candidato da oposição, Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro, também foi procurado pelos pesquisadores contratados pela situação. "Há três dias recebi ligação de uma moça que se dizia do Santos e, depois de conferir meus dados cadastrais, perguntou se eu votaria em Marcelo Teixeira nas eleições", contou. Luís Alvaro estranhou e questionou se Marcelo Teixeira havia decidido se candidatar. "Ela gaguejou e explicou que era de uma firma contratada pelo Santos para fazer a pesquisa", revelou. Na opinião do candidato da oposição, o grupo de Marcelo Teixeira está assustado. "Na última eleição, perdemos por 5% dos votos e eles usaram o mote de que o candidato, Fernando Silva, não era de Santos, que ia mudar a sede para a capital e outras coisas, mas de mim não podem dizer nada: nasci e morei em Santos, além de ter sido conselheiro do clube durante 17 anos", afirmou Luís Alvaro.