Marcelo Teixeira já admite saída de Alex Desta vez foi o presidente Marcelo Teixeira que admitiu: o zagueiro Alex recebeu uma proposta muito boa do futebol espanhol e não há como segurá-lo na Vila Belmiro no segundo semestre. O técnico Leão também já sabia da negociação e comentou: "Essa é uma realidade natural que iria acontecer com ele e com outros. O Alex é merecedor dessa chance." O nome do clube que contratou o jogador não foi revelado mas há informação de que o contrato é de cinco anos. Fora isso, o meia Elano participou da segunda etapa do coletivo de hoje mas ainda não foi confirmado pelo técnico Leão para o jogo de domingo contra o União São João. "Vamos conversar com ele e vamos repetir o treino amanhã, para ver se ele tem condições de jogar." No primeiro tempo do treino, Leão escalou o mesmo time que entrou em campo domingo, contra o Santo André, com Basílio, Robinho e Robgol no ataque. Com a entrada de Elano, Robgol deixou o time, tendo Basílio permanecido. "O treinador não gostou do segundo tempo e disse que estava testando Basílio como segunda opção de centroavante, já que o time só conta com Robgol. "É uma necessidade que temos e começamos a treinar essa segunda opção, que pode ser Basílio ou Lopes", disse o treinador, que ainda espera a contratação de um novo centroavante. As inscrições de jogadores para o Paulista se encerram amanhã.