Marcelo Teixeira não polemiza Pelé Marcelo Teixeira, presidente do Santos, não quer polemizar com Pelé, que questionou na terça-feira a administração dos principais clubes brasileiros. O motivo é não ter sido citado na entrevista dada pelo Rei do Futebol. Mas, Teixeira acha que o fim do passe ocasionou problema para os clubes brasileiros, especialmente os pequenos. "Muitos clubes se mantinham com a venda de jogadores e a lei chegou num momento em que o futebol vivia toda a crise econômica do País. O resultado é que estes fecharam e outros estão em extrema decadência", comentou. Mesmo assim, o presidente santista acha que a lei não deve ser desprezada. "Há necessidade de legislação específica para tratar de questões relativas ao futebol, como o direito de imagem, a hora extra e o adicional noturno". O Santos responde a várias ações trabalhistas movidas por ex-jogadores e, na semana passada, foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a pagar uma indenização de R$ 4,7 milhões ao ex-zagueiro Márcio Santos. O Peixe deve recorrer da decisão. Teixeira entende que a figura do empresário pode facilitar negociação entre clube e jogador. "Às vezes, o negócio não sai por falta de acordo entre as partes e o procurador pode encontrar uma maneira de conciliar os interesses", disse. No caso de Diego, vendido mês passado para o Porto, o presidente santista não gostou da postura do pai e procurador do atleta, Djair Cunha, que forçou a negociação. "Eu nunca quis vender o Diego e uma das minhas frustrações foi ter deixado o Diego sair. Ele saiu pela interferência do pai". O dirigente considerou o negócio ruim para o atleta e para seu clube. Com o dinheiro recebido pela transação de Diego e Alex, o Santos está fazendo investimentos na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé, além de melhorar as finanças do clube. "Foi um dinheiro importante", reconheceu Marcelo Teixeira, "pois por melhor que sejam as cotas de participação nos campeonatos e da TV, as contas são maiores", completou.