Marcelo Teixeira quer se aliar a Pelé Marcelo Teixeira quer passar para a história como o presidente que recuperou o prestígio e a credibilidade do Santos. Ele considera que a primeira etapa do seu projeto já foi cumprida, com altos investimentos na formação de um time para ser campeão. E agora quer se reeleger, conquistar um título importante - o primeiro depois do Paulista de 1984, quando o seu pai, Milton Teixeira, era o presidente - e modernizar o clube, dando-lhe autonomia. Apesar de adversário de Pelé, ele não descarta um acordo com o rei do futebol. Leia mais no Jornal da Tarde