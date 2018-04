Marcelo vê pressão positiva sobre seleção brasileira

RIO - O lateral-esquerdo Marcelo, provável titular da seleção brasileira na Copa das Confederações, disse nesta quinta-feira que a pressão exercida sobre os jogadores até serve como combustível para que se apliquem ainda mais em busca de bons resultados.

"Pressão a gente sempre vai ter na seleção brasileira. Mas é até gostosa. Se não tivesse, não ia correr atrás... Essa cobrança da torcida é bastante normal, mas não afeta nada no nosso pensamento", garantiu.

O jogador do Real Madrid entende que, se não fosse assim, jogadores poderiam até perder um pouco da vontade. "A gente vai dar o máximo, deixar a vida em campo pela seleção, para dar um alegria a mais a nossa nação."

Marcelo reconhece que alguns adversários estão em um nível de preparação mais desenvolvido do que a seleção brasileira, mas entende que isso não diminui o otimismo em relação a uma conquista. "Qualquer jogador que está aqui aposta na nossa seleção de olhos fechados", assegurou.

"Para o torcedor, a gente pode estar num nível inferior a outras seleções, mas a gente está bem, iniciando um trabalho. É importante ganhar os dois amistosos - contra Inglaterra e França - para chegar bem na competição. Para a gente não tem amistosos, vamos tentar ganhar os dois jogos", disse o lateral.

A partir da próxima temporada, Marcelo terá um trabalho extra no Real Madrid: segurar Neymar, agora no rival Barcelona. "É claro que eu preferia jogar com o Neymar a seu favor é bem diferente. Mas fico feliz por ele ter dado um passo grande na carreira". Ele garante que a rivalidade vai ficar dentro de campo. "Não tem problema. Muitas vezes a gente discute e xinga um jogador dentro de campo e depois fica tudo bem. Posso brigar com ele e depois do jogo dar um beijo nele."