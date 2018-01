Marcelo Veiga acaba com mistério e define Bragantino O técnico do Bragantino, Marcelo Veiga, praticamente já definiu o time para o jogo decisivo deste domingo, contra o Santos, no Morumbi. O volante Somália está recuperado e será escalado. O zagueiro Tiago Vieira ganha a vaga do suspenso Luis Henrique, e Mario entrará na vaga de Moradei. Assim o Braga deve entrar em campo com: Felipe, Tiago Vieira, Cadu e Luis Henrique; Julio César, Mario, Somália, Adriano e André; Alex Afonso e Everton. O técnico Marcelo Veiga esteve nesta sexta-feira em Aparecida do Norte, cumprindo promessa, e voltará à cidade na segunda-feira, independentemente do resultado. ?Tenho de agradecer muito a Deus e Nossa Senhora Aparecida, pelas glórias que estamos tendo. Sou agradecido por ter chegado até aqui e acredito que poderemos chegar ainda mais longe?, disse o devoto Veiga, cujo time de maior destaque que defendeu como jogador - era lateral-esquerdo - foi justamente o Santos. No cargo desde 2004, Marcelo Veiga está cotado para dirigir o Gama na Série B do Brasileiro - assumiria o cargo assim que o Bragantino encerrar sua participação no Estadual. O time deve ser completamente mudado, com a saída de vários jogadores, para disputar a Série C e a Copa Federação Paulista de Futebol. Neste domingo, mais de 20 ônibus de torcedores seguirão de Bragança Paulista para acompanhar a partida no Morumbi. O Bragantino precisa vencer, já que o empate coloca o Santos na final. ?Estamos preparados e vamos em busca da vitória?, disse o volante Somália. Patrocínio A classificação para a semifinal rendeu um dividendo extra para o Bragantino, que fechou um acordo especial de patrocínio para a partida deste domingo com a empresa farmacêutica EMS. A marca da empresa ficará nas mangas da camisa do Bragantino, e será automaticamente renovado se a equipe vencer o Santos e se classificar para a final. Os valores do acordo não foram divulgados.