Marcelo Vilar assume o Palmeiras e já faz mudanças Com a demissão de Emerson Leão e enquanto não contrata um substituto, o Palmeiras será comandado interinamente por Marcelo Vilar, que era técnico do time B. Ele já realizou seu primeiro treino, na tarde desta segunda-feira, e fez mudanças na equipe titular. Pós-graduado na Universidade de São Paulo e formado em Educação Física, o cearense Marcelo Vilar, de 45 anos, deixou o Palmeiras B classificado para a segunda fase da Série A2 do Paulista. E chega ao time principal com a missão de elevar a auto-estima do elenco palmeirense. Principalmente porque tem o clássico de quarta-feira, contra o São Paulo, pela Libertadores. Ao contrário de Leão, que costumava criticar o elenco palmeirense, Marcelo Vilar fez questão de valorizar o grupo com o qual irá trabalhar. ?Esses jogadores colocaram o Palmeiras como favorito ao título paulista. Ninguém desaprendeu a jogar?, afirmou o técnico interino. Mostrando serviço Já no primeiro treino, Marcelo Vilar fez mudanças ousadas. Escalou o time com dois zagueiros (Daniel e Gamarra), ao contrário dos três que Leão vinha utilizando. E, principalmente, passou o meia-atacante Marcinho para a reserva, dando espaço para a volta de Juninho Paulista, recuperado de contusão. Outro que ganhou uma chance foi o meia Ricardinho. Além das mudanças, Marcelo Vilar levou o grupo para Atibaia, onde ficará concentrado para o jogo com o São Paulo. "O primeiro passo é recuperar a auto-estima dos atletas. Embora seja leigo, estou fazendo o papel de psicólogo, mas pretendo fazer contato com a Suzy Fleury (especialista em psicologia esportiva) para me ajudar. O principal é conscientizar os jogadores de que são capazes." Perfil Marcelo Vilar começou sua carreira de treinador em 1984. Em 1996, ele assumiu sua primeira equipe profissional, o Itapipoca (CE). No ano seguinte, foi para o Ceará, onde conquistou o título estadual. Além disso, foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, em 2001, com o extinto Roma Barueri.