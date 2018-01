Marcelo Vilar já mudou o clima no Palmeiras O técnico Marcelo Vilar está dando um ?choque de alegria? no elenco do Palmeiras. Nesta terça-feira, ele não quis dizer se suas táticas motivacionais estão dando certo, mas mostrou-se satisfeito com o trabalho dos últimos dois dias, desde que assumiu o cargo no lugar do demitido Leão. ?Vocês estão vendo o resultado aí?, disse o técnico interino, visivelmente orgulhoso com a nova atitude dos atletas. ?Eu não posso dizer se consegui fazer mudanças, mas acho que estou com outro grupo nas mãos.? De fato, o clima pesado no Palmeiras ficou no passado. Dentro da estratégia de alegrar os jogadores, o técnico fez uma grande variedade de trabalhos no treino, sem esquecer de liberar o famoso rachão - método que não era utilizado por Leão, mas que todo jogador gosta. Os trabalhos foram acompanhados de muitas risadas e palavras de incentivo dadas pelos próprios atletas. Os jogadores já aprovaram o novo método de trabalho. Marcelo Vilar reuniu o grupo na manhã desta terça-feira e, segundo o atacante Washington, todos puderam dar suas sugestões. ?Ele é uma pessoa muito aberta, que respeita as opiniões?, revelou Washington. ?O professor Marcelo também nos contou uma história que deixa bem claro esse espírito de que, se todos lutarem juntos, vamos conseguir nosso objetivo.? Visita Além da reunião com o técnico Marcelo Vilar, o elenco do Palmeiras teve um encontro com 3 membros da torcida organizada Mancha Alviverde - entre eles, o seu presidente de honra, Paulo Serdan -, que estiveram nesta terça-feira em Atibaia, onde o time está concentrado. A visita inesperada foi vista com reserva pelos jogadores, mas autorizada por Marcelo Vilar. ?Eles conversaram comigo e senti que vieram em paz. Neste momento, foi algo interessante, porque os jogadores precisam de apoio?, explicou o treinador. ?Eles foram humildes, acolhedores, com postura realmente de trégua?, contou Washington.