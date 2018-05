Marcelo volta a treinar e deve reforçar Real Madrid

O jogador brasileiro demonstrou grande expectativa com o confronto e disse que pode atuar inclusive pelo lado direito, no lugar de Sergio Ramos, que deve ser deslocado para a defesa no lugar de Pepe.

"Não tive nenhuma lesão, só um pouco de dor", explicou o brasileiro após o treino desta quinta-feira. "Quero jogar sempre pelo Real Madrid, de lateral-direito, esquerdo, de meia e inclusive de atacante. Se precisar jogar como lateral contra o Zaragoza, está ótimo".

Apesar de estar recuperado, Marcelo sofreu um susto no treino desta quinta-feira. Depois de trombar com o zagueiro espanhol Albiol, ele revelou sentir dores no ombro direito ao término do treino. "Esperamos que não seja nada grave", afirmou.