Marcelo volta a treinar no Real para clássico; Kaká fora

O lateral-esquerdoMarcelo foi a grande novidade do treinamento desta quinta-feira do Real Madrid, no CT de Valdebebas (região metropolitana de Madri), visando o clássico contra o Atlético de Madrid, no próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol. Recuperado de lesão muscular na perna esquerda, o brasileiro treinou junto com outros 27 jogadores, que foram divididos em três grupos pelo técnico português José Mourinho.

Quem não participou da atividade desta quinta, novamente, foi o meia Kaká. De fora da equipe desde o final de outubro, por causa de uma contusão na panturrilha direita, o brasileiro ficou no departamento médico e ainda não tem previsão de volta aos gramados. Esta lesão vem prejudicando muito a temporada de Kaká, que começou com boas atuações e o retorno ao time titular. Ela o tirou até de sua volta à seleção brasileira nos amistosos contra Gabão e Egito, há cerca de 15 dias.

Na última partida do Real Madrid, na última quarta - a goleada sobre o Dínamo Zagreb, da Croácia, por 6 a 2, na Espanha, pela Liga dos Campeões da Europa -, Mourinho resolveu poupar vários jogadores. Com o time já classificado às oitavas de final da competição, vários titulares, entre eles o atacante português Cristiano Ronaldo e o goleiro espanhol Casillas, ficaram no banco de reservas e nem precisaram entrar em campo.