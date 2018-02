Marcílio Dias sobe para 5.º no Catarinense. Veja resultados A quinta-feira foi cheia de jogos pelos campeonatos estaduais em todo o Brasil. No Catarinense, por exemplo, o Marcílio Dias empatou com o Hermann Aichinger e subiu para a quinta colocação. Confira os resultados: CAMPEONATO CATARINENSE 1.º turno - 3.ª rodada Guarani 3 x 2 Próspera Marcílio Dias 1 X 1 Hermann Aichinger Classificação: 1.º - Joiville, 7 pontos, 3 de saldo, 8 gols pró; 2.º - Criciúma, 7, 3 de saldo, 6 gols pró; 3.º - Juventus, 7, 2 de saldo; 4.º - Brusque, 4, 1 de saldo, 5 gols pró; 5.º - Marcílio Dias, 4, 1 de saldo, 2 gols pró; 6.º - Chapecoense, 4, -3 de saldo; 7.º - Avaí, 3, 1 de saldo; 8.º - Guarani, 3, 0 de saldo; 9.º - Atlético de Ibirama, 2; 10.º - Metropolitano, 1, -2 de saldo, 2 gols pró; 11.º - Próspera, 1, -2 de saldo, 1 gol pró; 12.º - Figueirense, 0. CAMPEONATO GOIANO 1.ª fase - 1.º turno - 3.ª rodada - Grupo A Goiás 1 x 2 Itumbiara Jataiense 0 x 0 Goiânia Classificação: 1.º - Goiás, 4; 2.º - Trindade, 3; 3.º - Atlético-GO, 2; 4.º - Anapolina, 1; 5.º - Jataiense, 0, -3 de saldo; 6.º - Rioverdense, 0, -4 de saldo. CAMPEONATO CEARENSE Fase Classificatória - 4.ª rodada Fortaleza 4 x 1 Quixadá Classificação: 1.º - Ferroviário, 10, 5 de saldo, 10 gols pró; 2.º - Icasa, 10, 5 de saldo, 10 gols pró; 3.º - Itapipoca, 9; 4.º - Fortaleza, 6, 2 de saldo; 5.º - Ceará, 6, 1 de saldo; 6.º - Uniclinic, 6, 0 de saldo; 7.º - Maranguape, 4; 8.º - Itapajé, 2; 9.º - Guarani, 1, -7 de saldo, 6 gols pró; 10.º - Quixadá, 0. CAMPEONATO SERGIPANO Turno único - 3.ª rodada Confiança 2 x 2 Pirambu Lagartense 1 x 1 Sergipe Amadense 0 x 1 São Cristóvão Itabaiana 3 x 2 América Olímpico 2 x 1 Guarany Classificação: 1.º - Confiança, 7, 4 de saldo; 2.º - Itabaiana, 7, 3 de saldo; 3.º - Pirambu, 7, 2 de saldo; 4.º - Olímpico, 6; 5.º - Sergipe, 5; 6.º - Lagartense, 4; 7.º - América, 3, 1 de saldo; 8.º - São Cristovão, 3, -3 de saldo; 9.º - Guarany, 0, -5 de saldo; 10.º - Amadense, 0, -6 de saldo.