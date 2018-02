Marcinho chega ao Cruzeiro e promete recuperar bom futebol O meia-atacante Marcinho foi apresentado de surpresa pelo Cruzeiro na manhã deste sábado, embora a previsão fosse de que ele só chegasse na semana que vem. Ele se juntou a outros três jogadores que vestiram a camisa celeste pela primeira vez neste sábado, o lateral-esquerdo Fábio Santos, o volante Renan e o atacante Pedro Júnior, e roubou a cena prometendo recuperar o bom futebol que apresentou em 2005, quando marcou 18 gols pelo Palmeiras no Brasileirão. "Estou muito feliz, e tenho um compromisso comigo mesmo de voltar a jogar bem. Tive alguns problemas durante o ano passado, mas não esqueci como jogar futebol. Agora tenho toda estrutura que o Cruzeiro proporciona para fazer uma grande pré-temporada e tenho certeza que tudo vai fluir bem", afirmou o jogador, que assinou contrato com o clube por dois anos e foi trocado pelo volante Martinez e pelo lateral-esquerdo Leandro, que irá para o Palmeiras por empréstimo, embora o negócio com o Porto, que detém seus direitos federativos, não tenha sido fechado. Revelado pelo Paulista, Marcinho jogou também no Corinthians e no São Caetano, onde foi campeão paulista em 2004. Ele diz que vai conversar com o técnico Paulo Autuori para definir como jogará, mas disse que prefere jogar como atacante em vez de meia, sua posição de origem. "Eu me sinto bem nessas duas posições, gosto de jogar próximo ao gol. De uns anos para cá eu venho fazendo gols, peguei o gosto e não quero mais sair dali", avisou o jogador.