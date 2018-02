Marcinho chega ao Flamengo e faz elogios à torcida

O Flamengo apresentou nesta terça-feira o seu segundo reforço para a temporada de 2008 - o meia Kleberson já tinha chegado anteriormente. É o meia Marcinho, que veio do Atlético-MG e chega ao clube carioca para ocupar a vaga de Roger, dispensado. Na apresentação oficial, nesta terça-feira, na Gávea, Marcinho admitiu que a torcida flamenguista teve peso preponderante em sua decisão de assinar contrato até o fim de 2008 com o clube carioca. "O Flamengo tem uma ótima estrutura e um ótimo elenco, mas o que mais me influenciou foi a torcida magnífica que o Flamengo tem", revelou Marcinho, que tem 23 anos e foi eleito o melhor jogador do futebol mineiro nos dois últimos anos. Aproveitando o momento, Marcinho já tratou de conquistar a simpatia da torcida flamenguista, prometendo muita garra sempre que entrar em campo. "Não desisto nunca. Luto em todos os momentos", avisou o jogador, que já defendeu também Grêmio e Cruzeiro. "Já passei por grandes clubes, mas o Flamengo é diferente. Vestir a camisa do maior clube do Brasil é o grande desafio da minha carreira, e uma responsabilidade enorme." Outro reforço flamenguista já definido é o zagueiro Rodrigo, contratado junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para reeditar a dupla de zaga com Fábio Luciano - os dois jogaram juntos na Ponte Petra. Ele chega na quinta-feira ao Rio, para realizar os exames médicos de rotina e assinar o contrato com clube, quando será apresentado publicamente. Também nesta terça-feira, o prefeito do Rio, César Maia, que é torcedor do Botafogo, homenageou o Flamengo e sua torcida, ao entregar uma placa ao presidente do clube, Márcio Braga, com o decreto que instituiu a torcida flamenguista como Patrimônio Cultural Carioca.